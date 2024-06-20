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Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся на следующей неделе

20 июня 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вступление Украины в ЕС: когда ждать
Делегация стран Веймарского треугольника в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На следующей неделе в Люксембурге начнется одно из важнейших событий для Украины — переговоры о членстве в Европейском Союзе. Наша страна выполнила все условия и обязательства, которые ставили перед ней западные партнеры.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщила вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

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"Я хочу поблагодарить наших партнеров, что по достоинству оценили шаги Украины на пути к европейской семье. Особенно свой вклад внесли страны Веймарского треугольника. Поэтому мы ждем положительных новостей из Люксембурга", — рассказала чиновник.

Больше защиты для Украины

Кроме того, министерша отметила, что основным вопросом любых встреч с партнерами остается противовоздушная оборона Украины.

"В первую очередь вопрос — это противоракетная оборона, которая позволит защитить украинцев, украинские города, экономику и жизнь", — добавила Стефанишина.

Напомним, современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должно стать больше.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки одобрили ракетные удары вглубь РФ. Таким образом, Украина должна изменить правила войны и вернуть силовое преимущество.

Европейский союз
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переговоры
Украина
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