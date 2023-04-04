Переселенців на Одещині значно менше ніж за офіційними даними: яка причина похибки

Волонтери повідомили реальну кількість ВПО

За даними на 1 квітня 2023 року, в Одеській області зареєстровано 146 114 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак, насправді кількість таких осіб на третину менше.

Про це повідомляє голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.

Читайте також:

Офіційна статистика вказує на те, що з-поміж зареєстрованих ВПО 41 080 є дітьми, а 5 501 мають інвалідність. Проте, Олексій Чорний пояснив, що розбіжності між офіційними даними та реальною кількістю ВПО пояснюються декількома причинами.

"Мінімум 20 тисяч одеситів на початку війни поїхали з Одеси до Ізмаїлу чи Болграду. Там зареєструвалися як ВПО. Потім повернулися, проте з переліку не знялися. Також багато людей приїхало до нашого регіону, зареєструвалися, а потім поїхали далі. Але про це не попередили органи влади", — зазначив Олексій Чорний.

Нагадаємо, що минулого тижня координаційний центр допомоги ВПО в Одеській області надав допомогу понад 430 біженцям з Луганщини. За зазначений період видали 434 продуктових та 133 набори гігієни.

Також зазначимо, що з 21 по 29 березня в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.