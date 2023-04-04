Переселенців на Одещині значно менше ніж за офіційними даними: яка причина похибки
За даними на 1 квітня 2023 року, в Одеській області зареєстровано 146 114 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак, насправді кількість таких осіб на третину менше.
Про це повідомляє голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.
Офіційна статистика вказує на те, що з-поміж зареєстрованих ВПО 41 080 є дітьми, а 5 501 мають інвалідність. Проте, Олексій Чорний пояснив, що розбіжності між офіційними даними та реальною кількістю ВПО пояснюються декількома причинами.
"Мінімум 20 тисяч одеситів на початку війни поїхали з Одеси до Ізмаїлу чи Болграду. Там зареєструвалися як ВПО. Потім повернулися, проте з переліку не знялися. Також багато людей приїхало до нашого регіону, зареєструвалися, а потім поїхали далі. Але про це не попередили органи влади", — зазначив Олексій Чорний.
Нагадаємо, що минулого тижня координаційний центр допомоги ВПО в Одеській області надав допомогу понад 430 біженцям з Луганщини. За зазначений період видали 434 продуктових та 133 набори гігієни.
Також зазначимо, що з 21 по 29 березня в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.
Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.