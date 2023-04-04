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Переселенцев на Одесчине значительно меньше, чем по официальным данным: какая причина погрешности

4 апреля 2023 17:40
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Анна Мурадова
Редактор
Волонтеры сообщили о реальном количестве ВПЛ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По данным на 1 апреля 2023 года, в Одесской области зарегистрировано 146 114 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако на самом деле количество таких лиц на треть меньше.

Об этом сообщает глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

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Официальная статистика указывает на то, что из зарегистрированных ВПЛ 41 080 являются детьми, а 5 501 имеют инвалидность. Однако Алексей Черный объяснил, что разногласия между официальными данными и реальным количеством ВПЛ объясняются несколькими причинами.

"Минимум 20 тысяч одесситов в начале войны уехали из Одессы в Измаил или Болград. Там зарегистрировались как ВПЛ. Затем вернулись, однако с перечня не снялись. Также многие приехали в наш регион, зарегистрировались, а потом поехали дальше органы власти", — отметил Алексей Черный.

Напомним, что на прошлой неделе координационный центр помощи ВПЛ в Одесской области оказал помощь более 430 беженцам из Луганщины. За указанный период издали 434 продуктовых и 133 набора гигиены.

Также отметим, что с 21 по 29 марта в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

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