Переселенцев на Одесчине значительно меньше, чем по официальным данным: какая причина погрешности

Волонтеры сообщили о реальном количестве ВПЛ

По данным на 1 апреля 2023 года, в Одесской области зарегистрировано 146 114 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако на самом деле количество таких лиц на треть меньше.

Об этом сообщает глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

Читайте также:

Официальная статистика указывает на то, что из зарегистрированных ВПЛ 41 080 являются детьми, а 5 501 имеют инвалидность. Однако Алексей Черный объяснил, что разногласия между официальными данными и реальным количеством ВПЛ объясняются несколькими причинами.

"Минимум 20 тысяч одесситов в начале войны уехали из Одессы в Измаил или Болград. Там зарегистрировались как ВПЛ. Затем вернулись, однако с перечня не снялись. Также многие приехали в наш регион, зарегистрировались, а потом поехали дальше органы власти", — отметил Алексей Черный.

Напомним, что на прошлой неделе координационный центр помощи ВПЛ в Одесской области оказал помощь более 430 беженцам из Луганщины. За указанный период издали 434 продуктовых и 133 набора гигиены.

Также отметим, что с 21 по 29 марта в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.