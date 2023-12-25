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Перевищив норму у 25 разів — на Одещині зупинили водія напідпитку

25 грудня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Перевищив норму у 25 разів — на Одещині зупинили водія напідпитку
Вантажівка горе-водія. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі Одеської області патрульна поліція затримала водія з рекордною кількістю алкоголю в організмі. Експрес-тест на драгері показав перевищення норм у 25 разів. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області. 

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Деталі інциденту

Водій вантажівки DAF у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо автомобіля, створюючи аварійні обставини на дорозі. Інші учасники дорожнього руху повідомили про це до поліції, надавши номерний знак транспортного засобу та опис керманича.

Пізніше водія вдалося затримати на трасі М-15 Одеса — Рені та провестии перевірку на стан алкогольного спʼяніння. Алкотестер показав перевищення норми у 25 разів. 

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, в Одесі містянин отримав штраф за водіння на самокаті. Відомо, що на транспортний засіб чоловік став напідпитку, після чого його затримала поліція. 

Також ми писали, що в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

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