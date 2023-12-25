Превысил норму в 25 раз — на Одесчине остановили водителя под хмельком

Грузовик горе-водителя. Фото: скриншот с видео

В Измаиле в Одесской области патрульная полиция задержала водителя с рекордным количеством алкоголя в организме. Экспресс-тест на драгере показал превышение нормы в 25 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Детали инцидента

Водитель грузовика DAF в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, создавая аварийные обстоятельства на дороге. Другие участники дорожного движения сообщили об этом полиции, предоставив номерной знак транспортного средства и описание водителя.

Позже водителя удалось задержать на трассе М-15 Одесса — Рени и осуществить проверку на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал превышение нормы в 25 раз.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, в Одессе горожанин получил штраф за вождение на самокате. Известно, что на транспортное средство мужчина стал выпившим, после чего его задержала полиция.

Также мы писали, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.