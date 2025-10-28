Новим першим заступником Одеської міської військової адміністрації може стати Надія Задорожна

Надія Задорожна під час апаратної наради в Одесі. Фото: Сергій Лисак

Стало відомо, хто обійме посаду нового першого заступника Одеської міської військової адміністрації. Надія Задорожна очолить роботу з безпеки, розвитку та підтримки мешканців міста. Вона обіцяє зосередитися на допомозі громаді та ефективній командній роботі.

Про призначення повідомила Надія Задорожна на своїй сторінці у Facebook.

Призначення в Одесі

Надія Задорожна заявила, що вступила на посаду першого заступника начальника Одеської міської військової адміністрації. Вона зазначила, що це велика честь і водночас відповідальність, адже потрібно працювати задля безпеки та розвитку Одеси.

"Для мене надзвичайно важливий день. Я офіційно призначена на посаду першого заступника начальника Одеської міської військової адміністрації. Це водночас і відповідальність — працювати щоденно задля безпеки, розвитку та підтримки людей, які продовжують жити, працювати й боротися за нашу Перемогу", — сказала Задорожна.

Що відомо про заступницю

Надія Задорожна родом з Одеси. Раніше вона працювала в юридичному департаменті міськради та у департаменті екології обласної адміністрації. У 2023 році переїхала до Дніпра, де обіймала посаду заступника голови ОВА з соціальних питань.

Сім’я Задорожної має кілька квартир в Одесі та Дніпрі. Серед її майна — автомобілі Lexus LX 470 2000 року, Volkswagen Golf 2021 року та новий Volkswagen Tiguan 2025 року. Її офіційний дохід за минулий рік перевищив 1,2 мільйона гривень, а готівкові заощадження становлять 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Сергій Лисак призначив своїм заступником Геннадія Раскіна. Також ми писали, що чиновника Одеської міської ради судитимуть за хабарі.