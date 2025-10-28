Видео
Первый заместитель главы военной администрации Одессы — кто она

Дата публикации 28 октября 2025 12:07
обновлено: 12:49
Новым первым заместителем Одесской городской военной администрации может стать Надежда Задорожная
Надежда Задорожная во время аппаратного совещания в Одессе. Фото: Сергей Лысак

Стало известно, кто займет должность нового первого заместителя Одесской городской военной администрации. Надежда Задорожная возглавит работу по безопасности, развитию и поддержке жителей города. Она обещает сосредоточиться на помощи обществу и эффективной командной работе.

О назначении сообщила Надежда Задорожная на своей странице в Facebook.

Назначение в Одессе

Надежда Задорожная заявила, что вступила в должность первого заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Она отметила, что это большая честь и одновременно ответственность, ведь нужно работать для безопасности и развития Одессы.

"Для меня чрезвычайно важный день. Я официально назначена на должность первого заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Это одновременно и ответственность — работать ежедневно для безопасности, развития и поддержки людей, которые продолжают жить, работать и бороться за нашу Победу", — сказала Задорожная.

Что известно о заместителе

Надежда Задорожная родом из Одессы. Ранее она работала в юридическом департаменте горсовета и в департаменте экологии областной администрации. В 2023 году переехала в Днепр, где занимала должность заместителя председателя ОГА по социальным вопросам.

Семья Задорожной имеет несколько квартир в Одессе и Днепре. Среди ее имущества — автомобили Lexus LX 470 2000 года, Volkswagen Golf 2021 года и новый Volkswagen Tiguan 2025 года. Ее официальный доход за прошлый год превысил 1,2 миллиона гривен, а наличные сбережения составляют 500 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали, что Сергей Лысак назначил своим заместителем Геннадия Раскина. Также мы писали, что чиновника Одесского городского совета будут судить за взятки.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
