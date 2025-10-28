Новым первым заместителем Одесской городской военной администрации может стать Надежда Задорожная

Надежда Задорожная во время аппаратного совещания в Одессе. Фото: Сергей Лысак

Стало известно, кто займет должность нового первого заместителя Одесской городской военной администрации. Надежда Задорожная возглавит работу по безопасности, развитию и поддержке жителей города. Она обещает сосредоточиться на помощи обществу и эффективной командной работе.

О назначении сообщила Надежда Задорожная на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Назначение в Одессе

Надежда Задорожная заявила, что вступила в должность первого заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Она отметила, что это большая честь и одновременно ответственность, ведь нужно работать для безопасности и развития Одессы.

"Для меня чрезвычайно важный день. Я официально назначена на должность первого заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Это одновременно и ответственность — работать ежедневно для безопасности, развития и поддержки людей, которые продолжают жить, работать и бороться за нашу Победу", — сказала Задорожная.

Что известно о заместителе

Надежда Задорожная родом из Одессы. Ранее она работала в юридическом департаменте горсовета и в департаменте экологии областной администрации. В 2023 году переехала в Днепр, где занимала должность заместителя председателя ОГА по социальным вопросам.

Семья Задорожной имеет несколько квартир в Одессе и Днепре. Среди ее имущества — автомобили Lexus LX 470 2000 года, Volkswagen Golf 2021 года и новый Volkswagen Tiguan 2025 года. Ее официальный доход за прошлый год превысил 1,2 миллиона гривен, а наличные сбережения составляют 500 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали, что Сергей Лысак назначил своим заместителем Геннадия Раскина. Также мы писали, что чиновника Одесского городского совета будут судить за взятки.