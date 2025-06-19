Чи вистачить фруктів українцям у 2025 році

Яблуневий сад. Фото: УНІАН/Мусієнко Владислав / POOL

Колись Україна славилася своїми садами, фруктами та ягодами — на жаль, ситуація сьогодні різко змінилася. Ще до війни закладка нових садів була невеликою, зараз у рази менша. Як наслідок фрукти на ринку з кожним роком стають дедалі дорожчими, на ціну знову ж таки впливають і погодні умови. Але додалася ще одна не мало важлива частина — працівники. Знайти людей для збирання врожаю стало завданням із зірочкою.

Чи буде Україна зі своїми фруктами у майбутньому, а може садівництво піде у минуле? Про це журналісти Новини.LIVE запитали у професорки Одеського державного аграрного університету Ірини Іщенко.

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Вирощування фруктів

Практично всі ягідні плодові культури — це культури, які потребують значних вкладень на першому етапі. Поки сад почне плодоносити повною мірою, потрібно пережити кілька сезонів без прибутку. Проте перспективи є: залежно від погодних умов та організації процесу, рентабельність може сягати понад 100%. Але лише в тому разі, якщо аграрій має доступ до сучасних технологій і зможе мінімізувати ризики втрат — наприклад, через град чи хвороби.

"Рентабельність, звичайно, такого бізнесу є, але завжди потрібно пам’ятати, що у вас буде період, який потім потрібно буде компенсувати вже у період повного плодоношення ваших насаджень. Коливатися може рентабельність насаджень від 30–37% і перевалюючи за 100% — залежно від того, які склалися погодні умови, тому що контролювати абсолютно все ми можемо лише в закритому ґрунті", — зазначає професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко про вирощування фруктів. Фото: Новини.LIVE

Саме тому дедалі частіше йдеться про тепличне вирощування фруктів. Закритий ґрунт — це не лише контроль температури, а й зменшення шкідників, хвороб і втрат. Але й тут виникає інша проблема — ціна. Закласти сучасний інтенсивний сад — це інвестиція, що стартує від 20 тисяч доларів на гектар, і це без гарантій стабільного ринку збуту.

"Оскільки, по-перше, в закритому ґрунті, ми можемо набагато зменшити використання засобів захисту рослин, оскільки є регулювання температурного режиму й санітарного стану. Ну, і плюс до того, що, звичайно, регулювати простіше абсолютно все — до освітлення, шляхом того, які освітлювальні прилади сьогодні є на ринку", — додає експертка.

Полуниця в теплиці. Фото: plastimet

Нові технології для вирощування фруктів

Нині аграрії частіше йдуть шляхом невеликих оновлень: саджанці без опор і сіток, з крапельним поливом, без повної автоматизації. Масові перезакладки — рідкість. Навіть виноградники, що традиційно трималися краще, за роки війни майже не оновлювались.

"Більш прості сади, але не менш продуктивні. Єдине, що немає такого обсягу, як був раніше. Наприклад, за період війни, якщо говорити не по садах, а по винограднику, просто є така цифра — що закладено не більше шести гектарів. Це дуже мало у зв’язку з тим, скільки виводиться", — каже професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Експертка Ірина Іщенко про нові технології для вирощування фруктів. Фото: Новини.LIVE

Виживають ті, хто має експортний потенціал. Вони орієнтуються на азійські ринки, ЄС, зберігають насадження й планово оновлюють сорти. Червоні яблука змінюють на зелені, персики — на нектарини. Виробник має бути гнучким, адже смакові вподобання змінюються щороку, а ринок — надзвичайно динамічний.

"Багато замороженої продукції, саме плодово-ягідної нашої, йде також на експорт України в Європу. Тому, власне кажучи, той, хто знайшов свою нішу і в кого є, окрім вирощування, зберігання і переробка, той продовжує і закладати, і перезакладати, і змінювати сорти, тому що ринок у нас жвавий, змінливий, вимогливість покупців також змінюється", — зазначила експертка.

Абрикоси вирощені на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Проблеми садівників

Втім, головна проблема садівників — не в технологіях і не в фінансах. Вона — у людях. Війна залишила господарства без працівників: когось мобілізували, хтось виїхав. А збір врожаю — це важка ручна праця, яку не автоматизуєш.

"Як правило, завжди збір ягід, фруктів з погляду технології, відбувається в ранній період. Тепер постає питання кількості людей, які потрібні для того, щоб сформувати товарну партію. Це певна нестача робочої сили, яка навряд чи вирішиться найближчим часом", — визнає експертка.

Професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко про проблеми садівників. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, фруктово-ягідна галузь України тримається і навіть шукає способи розвиватися. Учасники ринку не здаються: хто має ресурси — оновлює насадження, хто має ринки — експортує, а хто має досвід — ділиться з іншими. Але без стабільного ринку праці та інвестицій іззовні садівництво вийти на довоєнні обсяги поки не може.

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