Хватит ли фруктов украинцам в 2025 году

Яблоневый сад. Фото: УНИАН/Мусиенко Владислав / POOL

Когда-то Украина славилась своими садами, фруктами и ягодами — к сожалению, ситуация сегодня резко изменилась. Еще до войны закладка новых садов была небольшой, сейчас в разы меньше. Как следствие фрукты на рынке с каждым годом становятся все дороже, на цену опять же влияют и погодные условия. Но добавилась еще одна немало важная часть — работники. Найти людей для сбора урожая стало задачей со звездочкой.

Будет ли Украина со своими фруктами в будущем, а может садоводство уйдет в прошлое? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у профессора Одесского государственного аграрного университета Ирины Ищенко.

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Выращивание фруктов

Практически все ягодные плодовые культуры — это культуры, требующие значительных вложений на первом этапе. Пока сад начнет плодоносить в полной мере, нужно пережить несколько сезонов без прибыли. Однако перспективы есть: в зависимости от погодных условий и организации процесса, рентабельность может достигать более 100%. Но только в том случае, если аграрий имеет доступ к современным технологиям и сможет минимизировать риски потерь — например, из-за града или болезни.

"Рентабельность, конечно, такого бизнеса есть, но всегда нужно помнить, что у вас будет период, который потом нужно будет компенсировать уже в период полного плодоношения ваших насаждений. Колебаться может рентабельность насаждений от 30-37% и переваливая за 100% — в зависимости от того, какие сложились погодные условия, потому что контролировать абсолютно все мы можем только в закрытом грунте", — отмечает профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко о выращивании фруктов. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому все чаще речь идет о тепличном выращивании фруктов. Закрытый грунт — это не только контроль температуры, но и уменьшение вредителей, болезней и потерь. Но и здесь возникает другая проблема — цена. Заложить современный интенсивный сад — это инвестиция, которая стартует от 20 тысяч долларов на гектар, и это без гарантий стабильного рынка сбыта.

"Поскольку, во-первых, в закрытом грунте, мы можем намного уменьшить использование средств защиты растений, поскольку есть регулирование температурного режима и санитарного состояния. Ну, и плюс к тому, что, конечно, регулировать проще абсолютно все — до освещения, путем того, какие осветительные приборы сегодня есть на рынке", — добавляет эксперт.

Клубника в теплице. Фото: plastimet

Новые технологии для выращивания фруктов

Сейчас аграрии чаще идут по пути небольших обновлений: саженцы без опор и сеток, с капельным поливом, без полной автоматизации. Массовые перезакладки — редкость. Даже виноградники, которые традиционно держались лучше, за годы войны почти не обновлялись.

"Более простые сады, но не менее продуктивные. Единственное, что нет такого объема, как был раньше. Например, за период войны, если говорить не по садам, а по винограднику, просто есть такая цифра — что заложено не более шести гектаров. Это очень мало в связи с тем, сколько выводится", — говорит профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Эксперт Ирина Ищенко о новых технологиях для выращивания фруктов. Фото: Новини.LIVE

Выживают те, кто имеет экспортный потенциал. Они ориентируются на азиатские рынки, ЕС, сохраняют насаждения и планово обновляют сорта. Красные яблоки меняют на зеленые, персики — на нектарины. Производитель должен быть гибким, ведь вкусовые предпочтения меняются ежегодно, а рынок — чрезвычайно динамичный.

"Много замороженной продукции, именно плодоягодной нашей, идет также на экспорт Украины в Европу. Поэтому, собственно говоря, тот, кто нашел свою нишу и у кого есть, кроме выращивания, хранения и переработки, тот продолжает и закладывать, и перезакладывать, и менять сорта, потому что рынок у нас живой, переменчивый, требовательность покупателей также меняется", — отметила эксперт.

Абрикос выращенный в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Проблемы садоводов

Впрочем, главная проблема садоводов — не в технологиях и не в финансах. Она — в людях. Война оставила хозяйства без работников: кого-то мобилизовали, кто-то уехал. А сбор урожая — это тяжелый ручной труд, который не автоматизируешь.

"Как правило, всегда сбор ягод, фруктов с точки зрения технологии, происходит в ранний период. Теперь встает вопрос количества людей, которые нужны для того, чтобы сформировать товарную партию. Это определенная нехватка рабочей силы, которая вряд ли решится в ближайшее время", — признает эксперт.

Профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко о проблемах садоводов. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, фруктово-ягодная отрасль Украины держится и даже ищет способы развиваться. Участники рынка не сдаются: кто имеет ресурсы — обновляет насаждения, кто имеет рынки — экспортирует, а кто имеет опыт — делится с другими. Но без стабильного рынка труда и инвестиций извне садоводство выйти на довоенные объемы пока не может.

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