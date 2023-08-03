Під час атаки по Одещині російський дрон впав в Румунії, — ЗМІ

Наслідки атаки по порту в Ізмаїлі. Фото: ОК "Південь"

В ніч на 2 серпня окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Ворог випустив по області з десяток БпЛА. Як повідомляють свідки деякі дрони влучили по території Румунії.

Про це повідомляє Digi24.

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У мешканців Румунії повилітали вікна від обстрілу

Мер комуни Чаталкіой у Тулчі, Тудор Чернега, розповів що місцеві повідомляли про безпілотники, що пролітали над їх будинками. Це викликало у жителів сусідньої країни страх та занепокоєння.

"Місцеві жителі підтверджують, що безпілотники пролітали по прямій лінії над будинками в Четалкіоі. Страх дуже великий. Збитого дрона не виявлено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, що в лісі впав дрон. Шукали, але нічого не знайшли. У тій гущавині тобі навіть дороги немає", — зазначив Тудор Чернега.

Вибух від дронової атаки. Фото: Digi24

Один з них упав у лісі за словами людей впав в лісі на території Румунії, втім, пошуки цього не підтвердили. Попри це, у мешканців комуни Чаталкіой у Тулчі вибило вікна.

"Люди були налякані, вибиті вікна, тому що через болотисту місцевість ударна хвиля поширювалася дуже сильно, створюючи враження землетрусу", — додав мер.

Міністерство оборони Румунії також прокоментувало ситуацію і зазначило, що національна територія Румунії не зазнає прямої військової загрози від атак Росії біля кордону.

Атака по порту на Дунаї

Загалом над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї. Окупанти вдарили по елеватору та зерносховищу.

Внаслідок дронової атаки по порту в Ізмаїлі було пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна. Вони мали бути відправлені в країни Африки, Китай, Ізраїль.