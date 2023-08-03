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Во время атаки по Одесчине российский дрон упал в Румынии, — СМИ

3 августа 2023 17:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Во время атаки по Одесчине российский дрон упал в Румынии, — СМИ
Последствия атаки по порту в Измаиле Фото: ОК "Юг"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Враг выпустил по области десяток БпЛА. Как сообщают свидетели, некоторые дроны попали по территории Румынии.

Об этом сообщает Digi24.

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У жителей Румынии вылетели окна от обстрела

Мэр коммуны Чаталкиой в Тулче Тудор Чернега рассказал, что местные сообщали о беспилотниках, пролетавших над их домами. Это вызвало у жителей соседней страны страх и беспокойство.

"Местные жители подтверждают, что беспилотники пролетали по прямой линии над домами в Четалкиое. Страх очень велик. Сбитого дрона не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал дрон. Искали, но ничего не нашли. В той чаще тебе даже дороги нет", — отметил Тудор Чернега.

Взрыв от дроновой атаки. Фото: Digi24

Один из них, по словам людей, упал в лесу на территории Румынии, впрочем поиски этого не подтвердили. Тем не менее,у жителей коммуны Чаталкиой в Тулче выбило окна.

"Люди были напуганы, выбиты окна, потому что из-за болотистой местности ударная волна распространялась очень сильно, создавая впечатление землетрясения", — добавил мэр.

Министерство обороны Румынии также прокомментировало ситуацию и отметило, что национальная территория Румынии не подвергается прямой военной угрозе от атак России у границы.

Атака по порту на Дунае

Всего над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае. Оккупанты ударили по элеватору и зернохранилищу.

В результате дроновой атаки по порту в Измаиле было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна. Они были отправлены в страны Африки, Китай, Израиль.

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