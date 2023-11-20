Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Під час шторму ворог бере паузу в обстрілах — у ВМС назвали причину arrow

Під час шторму ворог бере паузу в обстрілах — у ВМС назвали причину

20 листопада 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Під час шторму ворог бере паузу в обстрілах — у ВМС назвали причину
Чорне море під час шторму. Фото: Facebook/Lolita Klochkova
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через сильний вітер та шторм у морі на вихідних окупанти були вимушені припинити обстріли України дронами-камікадзе з південного напрямку.  Тактична авіація також не виходила на бойове чергування.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

За його словами, саме така погода дає українцям можливість перепочити від постійних повітряних тривог. Проте водночас сильний шторм створює проблеми для цивільного судноплавства. 

"Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає можливість трошки перепочити усім, хто залучений безпосередньо до виконання обов'язків", — сказав Плетенчук. 

Наслідки шторму у Чорному морі 

Нагадаємо, суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля порту Ереглі, який розташований в турецькій провінції Зонгулдак. Як відомо, судно рухалося з Одеси під прапором Панами.

Додамо, під час сильного шторму у Чорному морі затонуло цивільне судно Kafkametler, яке вирушило з російського порту Темрюк та слідувало до Туреччини. Відомо, що на борту знаходилося 12 осіб екіпажу.

Також ми писали, що 20 листопада, після тривалого шторму у Чорному морі Росія тримає залишки бойових кораблів у бухтах тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі на чергуванні стабільно залишається ракетоносій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі