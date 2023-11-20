Під час шторму ворог бере паузу в обстрілах — у ВМС назвали причину
Через сильний вітер та шторм у морі на вихідних окупанти були вимушені припинити обстріли України дронами-камікадзе з південного напрямку. Тактична авіація також не виходила на бойове чергування.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, саме така погода дає українцям можливість перепочити від постійних повітряних тривог. Проте водночас сильний шторм створює проблеми для цивільного судноплавства.
"Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає можливість трошки перепочити усім, хто залучений безпосередньо до виконання обов'язків", — сказав Плетенчук.
Наслідки шторму у Чорному морі
Нагадаємо, суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля порту Ереглі, який розташований в турецькій провінції Зонгулдак. Як відомо, судно рухалося з Одеси під прапором Панами.
Додамо, під час сильного шторму у Чорному морі затонуло цивільне судно Kafkametler, яке вирушило з російського порту Темрюк та слідувало до Туреччини. Відомо, що на борту знаходилося 12 осіб екіпажу.
Також ми писали, що 20 листопада, після тривалого шторму у Чорному морі Росія тримає залишки бойових кораблів у бухтах тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі на чергуванні стабільно залишається ракетоносій.
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