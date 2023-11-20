Під час шторму ворог бере паузу в обстрілах — у ВМС назвали причину

Чорне море під час шторму. Фото: Facebook/Lolita Klochkova

Через сильний вітер та шторм у морі на вихідних окупанти були вимушені припинити обстріли України дронами-камікадзе з південного напрямку. Тактична авіація також не виходила на бойове чергування.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, саме така погода дає українцям можливість перепочити від постійних повітряних тривог. Проте водночас сильний шторм створює проблеми для цивільного судноплавства.

"Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає можливість трошки перепочити усім, хто залучений безпосередньо до виконання обов'язків", — сказав Плетенчук.

Наслідки шторму у Чорному морі

Нагадаємо, суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля порту Ереглі, який розташований в турецькій провінції Зонгулдак. Як відомо, судно рухалося з Одеси під прапором Панами.

Додамо, під час сильного шторму у Чорному морі затонуло цивільне судно Kafkametler, яке вирушило з російського порту Темрюк та слідувало до Туреччини. Відомо, що на борту знаходилося 12 осіб екіпажу.

Також ми писали, що 20 листопада, після тривалого шторму у Чорному морі Росія тримає залишки бойових кораблів у бухтах тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі на чергуванні стабільно залишається ракетоносій.