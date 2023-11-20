Во время шторма враг берет паузу в обстрелах — в ВМС назвали причину

Черное море во время шторма. Фото: Facebook/Lolita Klochkova

Из-за сильного ветра и шторма в море на выходных оккупанты были вынуждены прекратить обстрелы Украины дронами-камикадзе с южного направления. Тактическая авиация также не выходила на боевое дежурство.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, именно такая погода позволяет украинцам отдохнуть от постоянных воздушных тревог. Однако сильный шторм создает проблемы для гражданского судоходства.

"Ситуация в море сейчас была достаточно сложная, шторм достаточно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно. Даже авиация не работала, насколько мне известно. Но сказать, что это хорошо, тоже нельзя, потому что это влияет и на гражданское судоходство. Единственное, что в таких погодных условиях наш враг не может действовать. Это дает возможность немного отдохнуть всем, кто привлечен непосредственно к исполнению обязанностей", — сказал Плетенчук.

Последствия шторма в Черном море

Напомним, сухогруз Pallada из-за шторма разломился пополам у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак. Как известно, судно двигалось из Одессы под флагом Панамы.

Добавим, во время сильного шторма в Черном море затонуло гражданское судно Kafkametler, которое отправилось из российского порта Темрюк и следовало в Турцию. Известно, что на борту находились 12 человек экипажа.

Также мы писали, что 20 ноября после длительного шторма в Черном море Россия держит остатки боевых кораблей в бухтах временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море на дежурстве стабильно остается ракетоноситель.