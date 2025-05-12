Порти півдня та Одещини експортували 120 тонн, 76 з яких - зерно

Вантажний корабель. Фото: Олексій Кулеба у соцмережі

Українським морським коридором з початку війни, незважаючи на обстріли портів, було перевезено 120 мільйонів тонн вантажів. Експортні товари прямували у країни Азії, Африки, Європи та Латинської Америки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Морський коридор

76 мільйонів тонн із загальних 120 склав обсяг агропродукції. Український коридор забезпечує постійне транспортування зерна та інших товарів до 53 країн світу. З наших портів з початку війни вийшли майже 4600 суден.

"Збереження стабільного експорту забезпечує доступ до продовольства для мільйонів людей у світі. А також зберігається економічна стійкість нашої країни. Українська логістика працює під обстрілами, в умовах постійної загрози. Морський коридор є інструментом стабільності, на який розраховують десятки країн на різних континентах", — йдеться у повідомленні міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Додамо, минулоріч в Одеській області повітряна тривога оголошувалась понад 800 разів. Сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. Однак попри ці умови логістичний процес не зупинявся.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що порти Одещини експортують навіть більше зерна, ніж до війни. А також про те, як на торгівлю вплине угода із США.