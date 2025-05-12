Порти півдня та Одещини експортували 120 тонн, 76 з яких - зерно

Під обстрілами — порти Одещини експортували 120 млн. тонн
Українським морським коридором з початку війни, незважаючи на обстріли портів, було перевезено 120 мільйонів тонн вантажів. Експортні товари прямували у країни Азії, Африки, Європи та Латинської Америки.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Морський коридор
76 мільйонів тонн із загальних 120 склав обсяг агропродукції. Український коридор забезпечує постійне транспортування зерна та інших товарів до 53 країн світу. З наших портів з початку війни вийшли майже 4600 суден.
"Збереження стабільного експорту забезпечує доступ до продовольства для мільйонів людей у світі. А також зберігається економічна стійкість нашої країни. Українська логістика працює під обстрілами, в умовах постійної загрози. Морський коридор є інструментом стабільності, на який розраховують десятки країн на різних континентах", — йдеться у повідомленні міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Додамо, минулоріч в Одеській області повітряна тривога оголошувалась понад 800 разів. Сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. Однак попри ці умови логістичний процес не зупинявся.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що порти Одещини експортують навіть більше зерна, ніж до війни. А також про те, як на торгівлю вплине угода із США.
Читайте Новини.LIVE!