Порты юга и Одесской области экспортировали 120 тонн, 76 из которых - зерно

Грузовой корабль. Фото: Алексей Кулеба в соцсети

По украинскому морскому коридору с начала войны, несмотря на обстрелы портов, было перевезено 120 миллионов тонн грузов. Экспортные товары направлялись в страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

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76 миллионов тонн из общих 120 составил объем агропродукции. Украинский коридор обеспечивает постоянную транспортировку зерна и других товаров в 53 страны мира. Из наших портов с начала войны вышли почти 4600 судов.

"Сохранение стабильного экспорта обеспечивает доступ к продовольствию для миллионов людей в мире. А также сохраняется экономическая устойчивость нашей страны. Украинская логистика работает под обстрелами, в условиях постоянной угрозы. Морской коридор является инструментом стабильности, на который рассчитывают десятки стран на разных континентах",— говорится в сообщении министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы.

Добавим, в прошлом году в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз. Совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток. Однако несмотря на эти условия логистический процесс не останавливался.

Напомним, недавно мы писали о том, что порты Одесской области экспортируют даже больше зерна, чем до войны. А также о том, как на торговлю повлияет соглашение с США.