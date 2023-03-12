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Під Одесою рятувальники зняли дитину із кондиціонера

12 березня 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Під Одесою рятувальники зняли дитину із кондиціонера
Хлопчик просидів на кондиціонері до прибуття рятувальників
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Чорноморські рятувальники зняли хлопчика з кондиціонера. Дитина жива та неушкоджена.   

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, по проспекту Миру, потрібна допомога рятувальників. Як з’ясувалося, 8-річний хлопчик опинився за межами балкона на 2-му поверсі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження.

Життю та здоров’ю хлопчика ніщо не загрожує.

Зазначимо, у Білгород-Дністровському районі Одещини вогнеборці провели для школярів акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти". Дітям вкотре наголосили про правила безпеки, яких слід дотримуватися як в навчальному закладі, так і вдома. 

Нагадаємо, у центрі дитячої точки UNICEF одеські рятувальники провели цікавий та пізнавальний захід для маленьких переселенців, які покинули свої домівки через війну. Головною метою заходу було навчити дітей правил безпеки в сучасних умовах життя.

Під час заходу рятувальники навчили дітей загадок з мінної безпеки, повторили номери телефонів оперативних та екстрених служб допомоги та провели вікторину з психологом ДСНС Одеси. Також маленькі гості намалювали патріотичні прапорці на щічках та приміряли маленьку форму рятувальників. Діти мали можливість сісти за кермо спеціального рятувального автомобіля та роздивитися усе обладнання та пожежні інструменти.

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