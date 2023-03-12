Под Одессой спасатели сняли ребенка с кондиционера
Черноморские спасатели сняли мальчика с кондиционера. Ребенок жив и невредим.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
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"В Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, по проспекту Мира, нужна помощь спасателей. Как выяснилось, 8-летний мальчик оказался за пределами балкона на 2-м этаже жилого дома", — говорится в сообщении.
По прибытию на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения.
Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Отметим, в Белгород-Днестровском районе Одесчины пожарные провели для школьников акцию "Предотвратить. Спасти. Помочь". Детям в очередной раз отметили правила безопасности, которых следует соблюдать как в учебном заведении, так и дома.
Напомним, в центре детской точки UNICEF одесские спасатели провели интересное и познавательное мероприятие для маленьких переселенцев, которые покинули свои дома из-за войны. Главной целью мероприятия было научить детей правилам безопасности в современных условиях жизни.
Во время мероприятия спасатели научили детей загадок по минной безопасности, повторили номера телефонов оперативных и экстренных служб помощи и провели викторину с психологом ГСЧС Одессы. Также маленькие гости нарисовали патриотические флажки на щечках и примерили маленькую форму спасателей. Дети могли сесть за руль специального спасательного автомобиля и рассмотреть все оборудование и пожарные инструменты.