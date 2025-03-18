Вбивцю Ганула в Одесі спровокували на вбивство через звіт ЄСПЧ

Місце вбивства Ганула. Фото: Новини.LIVE

Убивцю Дем'яна Ганула в Одесі переконали в тому, що активіст був винен у трагедії 2 травня 2014 року. Усе для того, аби розхитати українське суспільство.

Про це повідомив політичний експерт Костянтин Матвієнко в ефірі День.LIVE.

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Використали, аби розхитати суспільство

Вбивство Дем'яна Ганула сталося наступного дня після того, як ЄСПЛ опублікував звіт щодо винних у трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. На думку експертів, ворожі спецслужби, аби розхитати ситуацію в місті, запевнили підозрюваного у тому, що активіста необхідно ліквідувати через його участь у тих подіях.

"Навіювання — нескладна психологічна техніка. Його переконали в тому, що винен конкретний активіст, і це було зроблено. Це мені дуже нагадує убивство Ірини Фаріон, тобто мотиви там одні й ті самі. Розхитати українське суспільство", — каже Костянтин Матвієнко

Експерт додає, що ЗМІ не зовсім коректно висвітлили звіт ЄСПЛ, оскільки в документі йдеться про те, що більшість фігурантів справи після подій 2 травня втекли в Росію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, що вбивця проходив службу у 28-й одеській бригаді.