Убийцу Ганула в Одессе спровоцировали на убийство из-за отчета ЕСПЧ

Место убийства Ганула. Фото: Новини.LIVE

Убийцу Демьяна Ганула в Одессе убедили в том, что активист был виновен в трагедии 2 мая 2014 года. Все для того, чтобы расшатать украинское общество.

Об этом сообщил политический эксперт Константин Матвиенко в эфире День.LIVE.

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Использовали, чтобы расшатать общество

Убийство Демьяна Ганула произошло на следующий день после того, как ЕСПЧ опубликовал отчет о виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. По мнению экспертов, вражеские спецслужбы, чтобы расшатать ситуацию в городе, заверили подозреваемого в том, что активиста необходимо ликвидировать из-за его участия в тех событиях.

"Внушение — несложная психологическая техника. Его убедили в том, что виноват конкретный активист и это было сделано. Это мне очень напоминает убийство Ирины Фарион, то есть мотивы там одни и те же. Расшатать украинское общество", — говорит Константин Матвиенко

Эксперт добавляет, что СМИ не совсем корректно осветили отчет ЕСПЧ, поскольку в документе говорится о том, что большинство фигурантов дела после событий 2 мая сбежали в Россию.

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, что убийца проходил службу в 28-й одесской бригаде.