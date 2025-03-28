Одеситки підпалювали авто на замовлення

Допит затриманої. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Дві одеситки 17 та 18 років підпалювали авто на замовлення російських спецслужб. Але їх піймали на гарячому, дівчатам загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, під час пошуку "легкого" заробітку в одному з телефонних месенджерів 17-річна дівчинка погодилася за гроші псувати військові та поліцейські автівки. А в разі відсутності таких їй дозволили нищити будь-які машини, на які попередньо слід було наклеїти білий хрест. Залучила фігурантка до такої роботи свою 18-річну приятельку. Вони підшукали цивільне Кіа та, дочекавшись ночі, облили його легкозаймистою рідиною та підпалили. Все це зафільмували на телефон та відеопідтвердження виконаної роботи відправили замовнику. Наступним мав стати цивільний автомобіль Renault. Але підозрювані були затримані на гарячому. Поліцейські вилучили у правопорушниць паливно-мастильні матеріали, запальничку, мобільні телефони з листуваннями із замовником. Сума завданих власниці зіпсованого транспортного засобу збитків становить понад 320 тис. гривень.

Підпалене авто. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранткам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна за змовою). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про киян, які приїхали в Одесу, аби підпалити двері. А також про диверсії на залізниці.