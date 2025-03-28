Одесситки поджигали авто на заказ

Допрос задержанной. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Две одесситки 17 и 18 лет поджигали авто по заказу российских спецслужб. Но их поймали с поличным, девушкам грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, во время поиска "легкого" заработка в одном из телефонных мессенджеров 17-летняя девушка согласилась за деньги портить военные и полицейские машины. А в случае отсутствия таковых ей разрешили уничтожать любые машины, на которые предварительно следовало наклеить белый крест. Привлекла фигурантка к такой работе свою 18-летнюю приятельницу. Они подыскали гражданское "Киа" и дождавшись ночи, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Все это сняли на телефон и видеоподтверждение выполненной работы отправили заказчику. Следующим должен был стать гражданский автомобиль Renault. Но подозреваемые были задержаны с поличным. Полицейские изъяли у правонарушителей горюче-смазочные материалы, зажигалку, мобильные телефоны с переписками с заказчиком. Сумма нанесенного владельцу испорченного транспортного средства ущерба составила более 320 тыс. гривен.

Подожженное авто. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранткам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества по сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о киевлянах, которые приехали в Одессу, чтобы поджечь двери. А также о диверсиях на железной дороге.