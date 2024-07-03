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Підпалювали квартири в Одесі та тікали в Кривій Ріг — поліція затримала двох чоловіків

3 липня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Двоє чоловіків підпалювали квартири в Одесі - поліція затримала злочинців
Поліція затримала паліїв в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі правоохоронці затримали двох жителів Дніпропетровської області, які намагалися підпалити три квартири у різних районах міста. Виявилось, що спільники вже мають численні судимості, та тепер їм загрожує знову провести частину життя за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в одеській області

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Деталі злочину

До поліції надійшли скарги від одеситок про те, що хтось намагався підпалити їхні квартири у Пересипському та Приморському районах міста. В ході розслідування з'ясувалось, що до всіх злочинів причетні двоє мешканців Кривого Рогу віком 40 та 37 років, які вже мають численні судимості за крадіжки та наркозлочини.

Підпалювали квартири та тікали на Дніпропетровщину
Підпалював квартири в Одесі. Фото: Нацполція

Зловмисники заздалегідь підготували знаряддя для першого підпалу, а решту злочинів скоїли без особливої підготовки. Вони заливали фарбою камери відеоспостереження та вічка у дверях, аби уникнути впізнання. Потім спільники обливали килимки, шини та інші предмети легкозаймистою рідиною, підпалювали їх та втікали до Кривого Рогу. Мотив їхніх дій нараз невідомий, слідство триває для встановлення усіх обставин подій. 

Яке покарання

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у закінченому та незакінченому замахах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень кожному.

Підпали в Одесі

Ми писали, що в Одесі невідомі знову взялись за підпали автомобілів військовослужбовців. Так, у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади. Раніше поліція вже затримувала двох паліїв, які за 2 тисячі доларів погодились влаштувати подібну пожежу. 

Також у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх у злочині проти ЗСУ. Двоє місцевих хлопців 16 та 17 років облили легкозаймистою рідиною і підпалили автівки, що належали військовим. 

Окрім цього, за останню добу на Одещині сталось три пожежі, в наслідок яких є постраждалі. У ДСНС повідомили подробиці кожного із загорянь.

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