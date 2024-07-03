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Поджигали квартиры в Одессе и бежали в Кривой Рог — полиция задержала двух мужчин

3 июля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Двое мужчин поджигали квартиры в Одессе – полиция задержала преступников
Полиция задержала поджигателей в Одессе. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе правоохранители задержали двух жителей Днепропетровской области, пытавшихся поджечь три квартиры в разных районах города. Оказалось, что у сообщников уже есть многочисленные судимости, теперь им грозит снова провести часть жизни за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В полицию поступили жалобы от одесситок о том, что кто-то пытался поджечь их квартиры в Пересыпском и Приморском районах города. В ходе расследования выяснилось, что ко всем преступлениям причастны двое жителей Кривого Рога в возрасте 40 и 37 лет, уже имеющие многочисленные судимости за кражи и наркопреступления.

Поджигали квартиры и убегали на Днепропетровщину
Поджигал квартиры в Одессе. Фото: Нацполиция

Злоумышленники заранее подготовили орудия для первого поджога, а остальные преступления совершили без особой подготовки. Они заливали краской камеры видеонаблюдения и глазки в дверях, чтобы избежать опознания. Затем сообщники обливали коврики, шины и другие предметы легковоспламеняющейся жидкостью, поджигали их и убегали в Кривой Рог. Мотив их действий пока неизвестен, следствие продолжается для установления всех обстоятельств событий.

Какое наказание

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в законченном и незаконченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен каждому.

Поджоги в Одессе

Мы писали, что в Одессе неизвестные снова взялись за поджоги автомобилей военнослужащих. Так, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады. Ранее полиция уже задерживала двух поджигателей, которые за 2 тысячи долларов согласились устроить подобный пожар.

Также в Раздельнянском районе Одесчины разоблачили двоих несовершеннолетних в преступлении против ВСУ. Двое местных ребят 16 и 17 лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным автомобили.

Кроме этого, за последние сутки в Одесской области произошло три пожара, в результате которых пострадали. В ГСЧС сообщили подробности каждого из возгораний.

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