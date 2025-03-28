Продаж підприємства Коломойського та Боголюбова в Південному

Оглядання підприємства. Фото: скриншот відео

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело оцінку заарештованих активів морського комплексу зернових вантажів ТОВ "Агротермінал Логістік" в порту Південний на Одещині. Це перші кроки у підготовці підприємства до продажу.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів у соцмережі.

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Продаж підприємства

Зазначається, що огляд об’єкта став першим кроком у процедурі підготовки до передачі ТОВ "Агротермінал Логістік" в ефективне управління. В АРМА наголошують, що йдеться не просто про майно, а про об’єкт критичної логістичної інфраструктури, який є важливим для економіки країни. Фахівці оцінили поточний технічний стан активу. Незабаром буде оголошено конкурс на оцінку майна та пошук управителя через систему Prozorro.

Агротермінал Логістік

Нагадаємо, "Агротермінал Логістік" було передано в управління АРМА за рішенням суду в межах кримінального провадження Бюро економічної безпеки. За даними слідства, комплекс пов’язаний із колишніми власниками ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Слідчі встановлюють факти протиправних дій щодо заставного майна та ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках.

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