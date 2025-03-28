Продажа предприятия Коломойского и Боголюбова в Пивденном

Осмотр предприятия. Фото: скриншот видео

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело оценку арестованных активов морского комплекса зерновых грузов ООО "Агротерминал Логистик" в порту Южный в Одесской области. Это первые шаги в подготовке предприятия к продаже.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов в соцсети.

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Отмечается, что осмотр объекта стал первым шагом в процедуре подготовки к передаче ООО "Агротерминал Логистик" в эффективное управление. В АРМА отмечают, что речь идет не просто об имуществе, а об объекте критической логистической инфраструктуры, который является важным для экономики страны. Специалисты оценили текущее техническое состояние актива. Вскоре будет объявлен конкурс на оценку имущества и поиск управляющего через систему Prozorro.

Агротерминал Логистик

Напомним, "Агротерминал Логистик" был передан в управление АРМА по решению суда в рамках уголовного производства Бюро экономической безопасности. По данным следствия, комплекс связан с бывшими владельцами ПАО КБ "ПриватБанк" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следователи устанавливают факты противоправных действий в отношении залогового имущества и уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах.

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