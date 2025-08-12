На Одещині у Рені обрали підрядника для ремонту дороги — яким чином

Підряд на ремонт дороги за 17 млн дали депутату Одеської облради
У Ренійській міській раді Одещини обрали підрядника на роботи з облаштування дорожнього покриття частини вулиці Степана Чобану за майже 18 мільйонів гривень. Ним стала компанія "Березівкаагрошляхбуд".
Про це Новини.LIVE дізналися з платформи тендерних закупівель Prozorro.
Переможця обрано
Контракт на 17 927 748 гривень отримала компанія "Березівкаагрошляхбуд". Згідно з умовами закупівлі, підрядник має відремонтувати 375 метрів покриття дороги завширшки трохи понад вісім метрів, з двома смугами руху. Також він повинен нанести цементно-бетонне одношарове покриття товщиною 20 сантиметрів, облаштувати з’їзди та капітально укріпити узбіччя. Завершити відновлення підприємство має протягом 4 місяців.
Що відомо про "Березівкаагрошляхбуд"
Засновниками "Березівкаагрошляхбуд" є депутат Одеської облради Князь Хачатрян та його родич Роберт Хачатрян. Компанія була зареєстрована у 2023 році. З січня по грудень 2023-го чистий дохід фірми становив понад 749 мільйонів гривень, а прибуток — близько 32 мільйони гривень.
Компанія працює на Одещині та Миколаївщині і спеціалізується на ремонті доріг.
