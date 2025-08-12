В Одесской области в Рени выбрали подрядчика для ремонта дороги — каким образом

Дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: Максим Степанов в соцсети

В Ренийском городском совете Одесской области выбрали подрядчика для работ по обустройству дорожного покрытия части улицы Степана Чобану за почти 18 миллионов гривен. Им стала компания "Березовкаагрошляхбуд".

Об этом Новини.LIVE узнали с платформы тендерных закупок Prozorro.

Победитель выбран

Контракт на 17 927 748 гривен получила компания "Березовкаагрошляхбуд". Согласно условиям закупки, подрядчик должен отремонтировать 375 метров покрытия дороги шириной чуть более восьми метров, с двумя полосами движения. Также он должен нанести цементно-бетонное однослойное покрытие толщиной 20 сантиметров, обустроить съезды и капитально укрепить обочины. Завершить восстановление предприятие должно в течение 4 месяцев.

Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Что известно о "Березівкаагрошляхбуд"

Учредителями "Березовкаагрошляхбуд" являются депутат Одесского облсовета Князь Хачатрян и его родственник Роберт Хачатрян. Компания была зарегистрирована в 2023 году. С января по декабрь 2023-го чистый доход фирмы составил более 749 миллионов гривен, а прибыль — около 32 миллионов гривен.

Компания работает в Одесской и Николаевской областях и специализируется на ремонте дорог.

