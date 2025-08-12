Видео
Подряд на ремонт дороги за 17 млн дали депутату Одесской облрады

Подряд на ремонт дороги за 17 млн дали депутату Одесской облрады

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:53
В Одесской области в Рени выбрали подрядчика для ремонта дороги — каким образом
Дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: Максим Степанов в соцсети

В Ренийском городском совете Одесской области выбрали подрядчика для работ по обустройству дорожного покрытия части улицы Степана Чобану за почти 18 миллионов гривен. Им стала компания "Березовкаагрошляхбуд".

Об этом Новини.LIVE узнали с платформы тендерных закупок Prozorro.

Читайте также:

Победитель выбран

Контракт на 17 927 748 гривен получила компания "Березовкаагрошляхбуд". Согласно условиям закупки, подрядчик должен отремонтировать 375 метров покрытия дороги шириной чуть более восьми метров, с двумя полосами движения. Также он должен нанести цементно-бетонное однослойное покрытие толщиной 20 сантиметров, обустроить съезды и капитально укрепить обочины. Завершить восстановление предприятие должно в течение 4 месяцев.

None - фото 1
Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Что известно о "Березівкаагрошляхбуд"

Учредителями "Березовкаагрошляхбуд" являются депутат Одесского облсовета Князь Хачатрян и его родственник Роберт Хачатрян. Компания была зарегистрирована в 2023 году. С января по декабрь 2023-го чистый доход фирмы составил более 749 миллионов гривен, а прибыль — около 32 миллионов гривен.

Компания работает в Одесской и Николаевской областях и специализируется на ремонте дорог.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько будет стоить столовая для школы в Одесской области. А также о ремонте эстакады в Одессе.

Одесса тендер дороги Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
