Вирок за вибух авто в Одесі: 8 років тюрми та конфіскація

Чоловіка, який за гроші погодився закласти вибухівку під авто в центрі Одеси, засудили до восьми років ув’язнення та оплати збитків. Вибух пошкодив чотири машини й травмував водія.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Як готувався теракт

На початку лютого 2025 року уродженець Херсона через Telegram познайомився з невстановленою особою. Той запропонував йому за 3000 доларів закласти вибухівку під автомобіль в Одесі.

Замовник взяв на себе організацію теракту: обрати місце й час вибуху, визначити автівку та переказати гроші виконавцю. Чоловік погодився і, за даними слідства, у період з 17 по 19 лютого отримав на банківську картку частину обіцяної суми.

На ці кошти він у торгових точках Одеси та через інтернет придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою. В орендованій квартирі він зібрав вибухівку в металевому чайнику, обклеїв його металевими гайками та під’єднав кнопковий телефон для дистанційного підриву.

Чоловік влаштував теракт

20 лютого чоловік прийшов на вулицю Семінарську в Одесі. На автостоянці біля будинку №6 він побачив Lexus GX470 чорного кольору, поставив рюкзак із вибухівкою під передню частину автомобіля та залишив двір.

Поряд він встановив смартфон, щоб зняти все на відео. Пізніше невстановлена особа зателефонувала на прикріплений до вибухового пристрою телефон — і стався вибух. У результаті якого постраждали чотири автомобілі.

За результатами оцінки збитків найбільше постраждав Lexus GX470 — вартість його пошкоджень перевищила 719 тис. грн. Автомобіль Peugeot 308 зазнав руйнувань на понад 373 тис. грн, а його власник отримав легкі тілесні ушкодження. Збитки Hyundai Sonata становили понад 261 тис. грн, тоді як Peugeot Bipper отримав пошкодження на суму трохи понад 49 тис. грн.

Загалом підрив авто завдав майнової шкоди на суму близько 1,4 млн грн.

Яке покарання за теракт

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні терористичного акту й ухвалив вирок — 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна на користь держави. Окремо суд задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав засудженого відшкодувати матеріальну шкоду. Також з чоловіка стягнуто 34 701 грн витрат на проведення експертиз.

Нагадаємо, на Одещині триває розшук двох чоловіків, яких слідство вважає причетними до вбивства далекобійника. Також ми писали, що в Одеській області син убив матір.