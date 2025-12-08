Приговор за взрыв авто в Одессе: 8 лет тюрьмы и конфискация

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

Мужчину, который за деньги согласился заложить взрывчатку под авто в центре Одессы, приговорили к восьми годам заключения и оплате ущерба. Взрыв повредил четыре машины и травмировал водителя.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Как готовился теракт

В начале февраля 2025 года уроженец Херсона через Telegram познакомился с неустановленным лицом. Тот предложил ему за 3000 долларов заложить взрывчатку под автомобиль в Одессе.

Заказчик взял на себя организацию теракта: выбрать место и время взрыва, определить автомобиль и перевести деньги исполнителю. Мужчина согласился и, по данным следствия, в период с 17 по 19 февраля получил на банковскую карточку часть обещанной суммы.

На эти средства он в торговых точках Одессы и через интернет приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. В арендованной квартире он собрал взрывчатку в металлическом чайнике, обклеил его металлическими гайками и подключил кнопочный телефон для дистанционного подрыва.

Мужчина устроил теракт

20 февраля мужчина пришел на улицу Семинарскую в Одессе. На автостоянке возле дома №6 он увидел Lexus GX470 черного цвета, поставил рюкзак со взрывчаткой под переднюю часть автомобиля и покинул двор.

Рядом он установил смартфон, чтобы снять все на видео. Позже неустановленное лицо позвонило на прикрепленный к взрывному устройству телефон - и произошел взрыв. В результате которого пострадали четыре автомобиля.

По результатам оценки ущерба больше всего пострадал Lexus GX470 — стоимость его повреждений превысила 719 тыс. грн. Автомобиль Peugeot 308 получил разрушения на более 373 тыс. грн, а его владелец получил легкие телесные повреждения. Убытки Hyundai Sonata составили более 261 тыс. грн, тогда как Peugeot Bipper получил повреждения на сумму чуть более 49 тыс. грн.

В целом подрыв авто нанес имущественный ущерб на сумму около 1,4 млн грн.

Какое наказание за теракт

Суд признал мужчину виновным в совершении террористического акта и вынес приговор — 8 лет лишения свободы с конфискацией всего его имущества в пользу государства. Отдельно суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал осужденного возместить материальный ущерб. Также с мужчины взыскано 34 701 грн расходов на проведение экспертиз.

