Суд виніс вирок мешканцю Одеси, який здійснив розбійний напад на поліцейського на Куликовому полі

Підозрюваний в поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який скоїв розбій на військовослужбовця в центрі Одеси та кілька разів вдарив його ножем. Нападник отримав 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, на Куликовому полі в Одесі зловмисник вихопив із рук 36-річного службовця ЗСУ мобільний телефон і кинувся тікати. Намагаючись повернути гаджет, потерпілий побіг за незнайомцем і наздогнав його у сквері на Італійському бульварі. Утім, правопорушник вдарив чоловіка кілька разів ножем і відібрав у нього ще й рюкзак із грошима, паспортом та військовим квитком. Загальна сума збитків склала майже 13 тисяч гривень.



Потерпілого було госпіталізовано із проникаючим пораненням черевної порожнини та колото-різаними ранами шиї і руки. Згідно з результатами судово-медичної експертизи, частина завданих йому тілесних ушкоджень відноситься до категорії тяжких.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану, а також незаконне заволодіння важливими особистими документами). Суд прирік його до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок наркоділкам, в яких вилучили кокаїну на 20 мільйонів. А також про покарання за викрадення людини на Одещині.