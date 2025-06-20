Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииМетеоАвтоПраздникиТехнологииСпортНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Подрезал полицейского и отобрал телефон — как наказали одессита

Подрезал полицейского и отобрал телефон — как наказали одессита

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 13:25
Суд вынес приговор жителю Одессы, который совершил разбойное нападение на полицейского на Куликовом поле
Подозреваемый в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который совершил разбой на военнослужащего в центре Одессы и несколько раз ударил его ножом. Нападающий получил 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, на Куликовом поле в Одессе злоумышленник выхватил из рук 36-летнего служащего ВСУ мобильный телефон и бросился бежать. Пытаясь вернуть гаджет, потерпевший побежал за незнакомцем и догнал его в сквере на Итальянском бульваре. Впрочем, правонарушитель ударил мужчину несколько раз ножом и отобрал у него еще и рюкзак с деньгами, паспортом и военным билетом. Общая сумма ущерба составила почти 13 тысяч гривен.

Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости и колото-резаными ранами шеи и руки. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, часть нанесенных ему телесных повреждений относится к категории тяжких.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 187 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины (причинение тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения, а также незаконное завладение важными личными документами). Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о приговоре наркодельцам, у которых изъяли кокаина на 20 миллионов. А также о наказании за похищение человека в Одесской области.

Одесса нападение Криминал Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации