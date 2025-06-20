Суд вынес приговор жителю Одессы, который совершил разбойное нападение на полицейского на Куликовом поле

Подозреваемый в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который совершил разбой на военнослужащего в центре Одессы и несколько раз ударил его ножом. Нападающий получил 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, на Куликовом поле в Одессе злоумышленник выхватил из рук 36-летнего служащего ВСУ мобильный телефон и бросился бежать. Пытаясь вернуть гаджет, потерпевший побежал за незнакомцем и догнал его в сквере на Итальянском бульваре. Впрочем, правонарушитель ударил мужчину несколько раз ножом и отобрал у него еще и рюкзак с деньгами, паспортом и военным билетом. Общая сумма ущерба составила почти 13 тысяч гривен.



Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости и колото-резаными ранами шеи и руки. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, часть нанесенных ему телесных повреждений относится к категории тяжких.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 187 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины (причинение тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения, а также незаконное завладение важными личными документами). Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о приговоре наркодельцам, у которых изъяли кокаина на 20 миллионов. А также о наказании за похищение человека в Одесской области.