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Головна Одеса Підробив водійські права — як покарли військового на Одещині

Підробив водійські права — як покарли військового на Одещині

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ на Одещині їздив з підробленими водійськими правами
Військовий за ноутбуком. Фото ілюстративне: NEWAFRICA/DEPOSITPHOTOS
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Військовий ЗСУ з Одещини підробив водійські права та їздив із ними дорогами регіону. Однак згодом правоохоронці його піймали на гарячому, справу скерували до Південного районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Фонтанка на Одещині скачав в Інтернеті бланки водійських посвідчень та додав до них свої дані із фотокарткою. Після чого службовець роздрукував документи на власному кольоровому принтері та користувався ними. Однак на автодорозі М-28 в межах Южненської ОТГ, його зупинили працівники поліції та викрили на підробці.

Що вирішив суд 

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.358, та ч.4 ст.358 КК України (підробка документів та користування ними). Військовий має сплатити 2550  гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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