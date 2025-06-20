Військовий ЗСУ на Одещині їздив з підробленими водійськими правами

Військовий за ноутбуком. Фото ілюстративне: NEWAFRICA/DEPOSITPHOTOS

Військовий ЗСУ з Одещини підробив водійські права та їздив із ними дорогами регіону. Однак згодом правоохоронці його піймали на гарячому, справу скерували до Південного районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Військовий з села Фонтанка на Одещині скачав в Інтернеті бланки водійських посвідчень та додав до них свої дані із фотокарткою. Після чого службовець роздрукував документи на власному кольоровому принтері та користувався ними. Однак на автодорозі М-28 в межах Южненської ОТГ, його зупинили працівники поліції та викрили на підробці.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.358, та ч.4 ст.358 КК України (підробка документів та користування ними). Військовий має сплатити 2550 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.