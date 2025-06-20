Военный ВСУ в Одесской области ездил с поддельными водительскими правами

Военный за ноутбуком. Фото иллюстративное: NEWAFRICA/DEPOSITPHOTOS

Военный ВСУ из Одесской области подделал водительские права и ездил с ними по дорогам региона. Однако впоследствии правоохранители его поймали с поличным, дело направили в Пивденный районный суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Фонтанка Одесской области скачал в Интернете бланки водительских удостоверений и добавил к ним свои данные с фотографией. После чего служащий распечатал документы на собственном цветном принтере и пользовался ими. Однако на автодороге М-28 в пределах Южненской ОТГ, его остановили сотрудники полиции и разоблачили на подделке.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.358, и ч.4 ст.358 УК Украины (подделка документов и пользование ими). Военный должен заплатить 2550 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил свою жену. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.