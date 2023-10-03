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Підтримувала агресію РФ: в Одесі затримали літню колаборантку

3 жовтня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали літню колаборантку
Розгляд матеріалів справи. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку у колабораціонізмі. 57-річна жінка у проросійськи налаштованих чат-ботах розміщувала дописи антиукраїнського контенту, у яких закликала до підтримки рішень та дій держави-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту 

За інформацією правоохоронців, містянка в одному з месенджерів виказувала підтримку збройній агресії РФ проти України та очікувала приєднання Одеси до Росії.

"Під публікацією про нібито влучання в один із об’єктів дронів жінка залишила заклик знищити підрозділ спецслужби, яка займається документуванням злочинів РФ", — йдеться у повідомленні. 

Також одеситка стверджувала, що нібито Росія є єдиною державою, яка захищає громадян України.

У жінки вилучили мобільний телефон, на якому були докази її колабораційної діяльності. 

Яке покарання загрожує

Наразі держзрадниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України щодо колабораційної діяльності. Їй загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області було виявлено особу, що активно поширювала пропагандистські матеріали в одній з російських соціальних мереж, заборонених в Україні. Житель села Яськівської сільської громади, використовуючи свій особистий акаунт, репостив матеріали, що підтримували дії окупантів, поширював фейки та прокремлівські наративи.

Зазначимо, мешканці Одеси майже 30 років були об’єктом російських наративів. За даними Українського інституту національної пам'яті, щоб повністю розчистити голови місцевих жителів від маніпуляцій і неправдивої інформації, може знадобитися щонайменше десять років.

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