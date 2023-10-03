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Поддерживала агрессию РФ: в Одессе задержали пожилую коллаборантку

3 октября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали пожилую коллаборантку
Рассмотрение материалов дела. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу в коллаборационизме. 57-летняя женщина в пророссийски настроенных чат-ботах размещала сообщения антиукраинского контента, в которых призвала к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

По информации правоохранителей, горожанка в одном из мессенджеров выражала поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и ожидала присоединения Одессы к России.

"Под публикацией о якобы попадании в один из объектов дронов женщина оставила призыв уничтожить подразделение спецслужбы, которое занимается документированием преступлений РФ", — говорится в сообщении.

Также одесситка утверждала, что якобы Россия является единственным государством, защищающим граждан Украины.

У женщины изъяли мобильный телефон, на котором находились доказательства ее коллаборационной деятельности.

Какое наказание грозит

Госпредательнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности. Ей грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области было обнаружено лицо, активно распространявшее пропагандистские материалы в одной из российских социальных сетей, запрещенных в Украине. Житель села Яськивской сельской громады, используя свой личный аккаунт, репостил материалы, поддерживавшие действия оккупантов, распространял фейки и прокремлевские нарративы.

Отметим, что жители Одессы почти 30 лет были объектом российских нарративов. По данным Украинского института национальной памяти, чтобы полностью расчистить главы местных жителей от манипуляций и ложной информации, может понадобиться минимум десять лет.

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