На Миколаївщині викрили ворожу колаборантку

Жінка у кайданках. Фото ілюстративне: pixabay

У Миколаївській області затримали місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент та чекала "приєднання" півдня до Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Фахівці встановили, що жінка є уродженкою Російської Федерації, саме тому вона на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширювала контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів.

Яке покарання загрожує

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України. Їй загрожує ув'язнення до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових.