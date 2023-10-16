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Поддерживала оккупацию Украины: на Николаевщине разоблачили вражеского коллаборанта

16 октября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области разоблачили вражескую коллаборантку
Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области задержана местная жительница, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Жительница Южноукраинска распространяла в соцсетях пророссийский контент и ждала "присоединения" юга к России.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, 55-летняя коллаборантка оправдывала и признавала правомерным временную оккупацию части территории Украины.

Специалисты установили, что женщина является уроженкой Российской Федерации, поэтому она на личной странице в одной из запрещенных социальных сетей распространяла контент и сообщения и публикации в поддержку действий российских оккупантов.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Ей грозит заключение до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.

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