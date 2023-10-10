В Одесі на лаву підсудних відправили колаборантку

Знайдений під час обшуку мобільний телефон. Фото: Нацполіція

В Одесі справу місцевої колаборантки скерували до суду. Жінка у соціальних мережах активно підтримувала збройну агресію РФ та окупацію території України.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці повідомили, що на своїй інтернет-сторінці зловмисниця публікувала висловлювання із бажанням "врятувати Одесу від нацистів" та поширювала дописи пропагандистського характеру з груп країни-агресорки. Також у розміщених публікаціях згадуються Львів, Київ, Херсон та заклики до окупаційної влади щодо "швидкого звільнення" і цих міст.

Проросійська агітаторка

Під час обшуку за місцем проживання жінки поліцейські виявили докази колабораційної діяльності. В її телефоні збереглися усі відповідні пости під авторством колаборантки.

Покарання за держзраду

Жінці висунули обвинувачення у колабораційній діяльності, що кваліфікується за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує ув'язнення до 15 років. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі.

Також ми писали, що колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових.