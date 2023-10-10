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Поддерживала вооруженную агрессию РФ: в Одессе на скамью подсудимых отправили коллаборантку

10 октября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе на скамью подсудимых отправили коллаборантку
Обнаруженный во время обыска мобильный телефон. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе дело местной коллаборантки было направлено в суд. Женщина в социальных сетях активно поддерживала вооруженную агрессию и оккупацию территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители сообщили, что на своей интернет-странице злоумышленница публиковала высказывания с желанием "спасти Одессу от нацистов" и распространяла сообщения пропагандистского характера из групп страны-агрессоры. Также в публикациях упоминаются Львов, Киев, Херсон и призывы к оккупационным властям относительно "скорого освобождения" и этих городов.

Пророссийский агитатор

Во время обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили доказательства коллаборационной деятельности. В телефоне сохранились все соответствующие посты под авторством коллаборантки.

Наказание за госизмену

Женщине предъявили обвинение в коллаборационной деятельности, квалифицируемой по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит заключение до 15 лет. Обвинительный акт правоохранители направили в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении агента российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.

Также мы писали, что коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.

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