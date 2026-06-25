Підвищення цін на проїзд в Одесі: погодили тариф на маршрутки

Маршрутка на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Марія Луценко Редактор

В Одесі зробили ще один крок до підвищення вартості проїзду в маршрутках. Профільна депутатська комісія підтримала новий тариф у 25 гривень, хоча самі перевізники називають значно вищу економічно обґрунтовану ціну. Водночас від транспортних компаній вимагають оновлення рухомого складу та появи більшої кількості доступного транспорту. Остаточне рішення мають ухвалити найближчим часом.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання транспортної комісії Одеської міської ради.

Новий тариф

Питання підвищення вартості проїзду в одеських маршрутках перейшло від обговорень до практичних рішень. Профільна комісія міськради погодила тариф у розмірі 25 гривень, тож тепер його можуть винести на розгляд сесії або затвердити окремим розпорядженням. Під час засідання повідомили, що перевізники надали свої розрахунки, згідно з якими економічно обґрунтована вартість поїздки сьогодні становить від 32 до 45 гривень. Водночас сторони домовилися про значно менше підвищення.

"Ми домовилися з перевізниками, що вони будуть піднімати на 5 гривень всього. В середньому, за їхнім обґрунтуванням, тариф має бути від 32 і вище, десь до 45", — сказав в. о. директора Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Сергій Щербань.

Нові автобуси

Одним із головних аргументів на користь підвищення тарифу називають оновлення транспорту. За словами учасників засідання, окремі перевізники вже пообіцяли закупити нові великі автобуси, зокрема пристосовані для пасажирів з інвалідністю. На комісії нагадали, що раніше транспортні компанії також обіцяли випустити на маршрути сучасні автобуси, однак значна частина цих зобов'язань так і не була виконана.

"Після підняття тарифу керівник одного з АТП заявив, що купить два інклюзивних великих автобуси. Амбасадори допомагали визначити, які саме моделі потрібні для людей з інвалідністю", — зазначив Щербань.

Питання до перевізників

Депутати звернули увагу, що більшість маршрутів досі обслуговують малі автобуси, які складно назвати доступними для маломобільних пасажирів. Також пролунала критика через невиконання умов договорів щодо оновлення транспорту. За словами учасників комісії, деякі автобуси, які демонстрували під час спеціальних виставок, фактично не працюють на маршрутах. Перевізники пояснюють це високими витратами на пальне.

Крім того, депутати нагадали, що в договорах із перевізниками передбачена наявність сучасного та обладнаного транспорту на маршрутах. На їхню думку, наразі ця вимога виконується не в повному обсязі, тому підвищення тарифу має супроводжуватися реальними змінами для пасажирів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Оновлення мають зробити перетин кордону комфортнішим для людей і швидшим для перевезення товарів. Також поблизу одного з переходів облаштували нову сервісну зону для водіїв і подорожуючих.