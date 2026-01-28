Трамваї не ходять - як змінилися щоденні маршрути одеситів

Трамваї в депо. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вже понад місяць не курсує електротранспорт — трамваї та тролейбуси зникли з міських маршрутів через проблеми з енергопостачанням. Для багатьох містян це стало серйозним викликом, адже саме електротранспорт був найдоступнішим і найзручнішим способом пересування. Тепер одесити змушені шукати альтернативи.

Журналісти Новини.LIVE запитали в мешканців Одеси, чи відчувають вони нестачу трамваїв і тролейбусів та як пристосувалися до нових умов.

Соціальні автобуси

Теодор вважає, що зупинка електротранспорту серйозно вплинула на життя міста. За його словами, більшість пасажирів були змушені перейти на маршрутки. Це створило справжній тиск на інший транспорт, який і раніше працював із перевантаженням. Особливо важко стало людям старшого віку, які звикли до трамваїв. У години пік ситуація в маршрутках стала ще напруженішою.

"Це, звісно, впливає, тому що користувачі, які були в трамваях і тролейбусах, їм уже треба якось пересуватися. Вони перейшли на маршрутки… А додаткового транспорту не достатньо", — говорить Теодор.

Теодор про маршрутки. Фото: Новини.LIVE

Наталія говорить, що разом з іншими одеситами змушена була пристосуватися. Вона користується маршрутками та соціальними автобусами. Каже, що це не ідеально, але іншого вибору немає.

"Ну, на маршрутках їздимо, автобусами соціальними користуємось. Нормально, добре", — розповідає Наталія.

Одеситка Наталія про соціальні автобуси. Фото: Новини.LIVE

Діана ж каже, що хоча сама не користується електротранспортом, постійно чує скарги від знайомих. Особливо складно тим, хто не має власного авто. За її словами, деякі люди не встигають на роботу або змушені витрачати більше грошей. Вона переконана: електротранспорт у великому місті — це не зручність, а необхідність. І його відсутність одразу б’є по якості життя.

"У мене колега скаржиться, що не може нормально добиратися. Їй або дуже довго йти пішки, або їхати на таксі. Багато людей скаржаться. Я сама не їжджу на електротранспорті, але вважаю, що він має бути", — каже Діана.

Одеситка Діана з подругою про електротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Проблем немає

Людмила розповідає, що для неї ситуація з електротранспортом не стала болючою. Вона живе на селищі Котовського й давно не користується трамваями. Її маршрути не були пов’язані з електротранспортом, тому змін у повсякденному житті вона майже не помітила.

"Я не користуюся трамваєм. Я живу на Котовського, вони мені не були потрібні", — каже Людмила.

Місцева мешканка Людмила про трамваї. Фото: Новини.LIVE

Пересуваються пішки

Вікторія каже, що тепер частіше ходить пішки. Іноді користується маршрутками або соціальним транспортом. Але робить це рідко, бо живе на Таїрова й нечасто буває в центрі.

"Зараз ходжу пішки, іноді на маршрутках, іноді соціальним транспортом. Але рідко — я на Таїрова, в центрі буваю нечасто", — каже Вікторія.

Місцева мешканка Вікторія про те як ходить пішки. Фото: Новини.LIVE

Зупинка електротранспорту в Одесі стала не просто технічною проблемою, а справжнім випробуванням для тисяч містян. Для когось це означає додаткові витрати, для когось — довші дороги на роботу, а для когось — повну зміну звичного ритму життя. Одесити вкотре показують здатність пристосовуватися навіть у складних умовах.

