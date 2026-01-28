Трамваи не ходят - как изменились ежедневные маршруты одесситов

Трамваи в депо. Фото: Новини.LIVE

В Одессе уже больше месяца не курсирует электротранспорт — трамваи и троллейбусы исчезли с городских маршрутов из-за проблем с энергоснабжением. Для многих горожан это стало серьезным вызовом, ведь именно электротранспорт был самым доступным и удобным способом передвижения. Теперь одесситы вынуждены искать альтернативы.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, ощущают ли они недостаток трамваев и троллейбусов и как приспособились к новым условиям.

Социальные автобусы

Теодор считает, что остановка электротранспорта серьезно повлияла на жизнь города. По его словам, большинство пассажиров были вынуждены перейти на маршрутки. Это создало настоящее давление на другой транспорт, который и раньше работал с перегрузкой. Особенно трудно стало людям старшего возраста, которые привыкли к трамваям. В часы пик ситуация в маршрутках стала еще более напряженной.

"Это, конечно, влияет, потому что пользователи, которые были в трамваях и троллейбусах, им уже надо как-то передвигаться. Они перешли на маршрутки... А дополнительного транспорта недостаточно", — говорит Теодор.

Теодор о маршрутках. Фото: Новини.LIVE

Наталья говорит, что вместе с другими одесситами вынуждена была приспособиться. Она пользуется маршрутками и социальными автобусами. Говорит, что это не идеально, но другого выбора нет.

"Ну, на маршрутках ездим, автобусами социальными пользуемся. Нормально, хорошо", — рассказывает Наталья.

Одесситка Наталья о социальных автобусах. Фото: Новини.LIVE

Диана говорит, что хотя сама не пользуется электротранспортом, постоянно слышит жалобы от знакомых. Особенно сложно тем, кто не имеет собственного авто. По ее словам, некоторые люди не успевают на работу или вынуждены тратить больше денег. Она убеждена: электротранспорт в большом городе — это не удобство, а необходимость. И его отсутствие сразу бьет по качеству жизни.

"У меня коллега жалуется, что не может нормально добираться. Ей или очень долго идти пешком, или ехать на такси. Многие люди жалуются. Я сама не езжу на электротранспорте, но считаю, что он должен быть", — говорит Диана.

Одесситка Диана с подругой об электротранспорте. Фото: Новини.LIVE

Проблем нет

Людмила рассказывает, что для нее ситуация с электротранспортом не стала болезненной. Она живет на поселке Котовского и давно не пользуется трамваями. Ее маршруты не были связаны с электротранспортом, поэтому изменений в повседневной жизни она почти не заметила.

"Я не пользуюсь трамваем. Я живу на Котовского, они мне не были нужны", — говорит Людмила.

Местная жительница Людмила о трамваях. Фото: Новини.LIVE

Передвигаются пешком

Виктория говорит, что теперь чаще ходит пешком. Иногда пользуется маршрутками или социальным транспортом. Но делает это редко, потому что живет на Таирова и нечасто бывает в центре.

"Сейчас хожу пешком, иногда на маршрутках, иногда социальным транспортом. Но редко — я на Таирова, в центре бываю нечасто", — говорит Виктория.

Местная жительница Виктория о том как ходит пешком. Фото: Новини.LIVE

Остановка электротранспорта в Одессе стала не просто технической проблемой, а настоящим испытанием для тысяч горожан. Для кого-то это означает дополнительные расходы, для кого-то — более длинные дороги на работу, а для кого-то — полное изменение привычного ритма жизни. Одесситы в очередной раз показывают способность приспосабливаться даже в сложных условиях.

