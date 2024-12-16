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Пішла з життя видатна одеська науковиця

16 грудня 2024 16:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Померла одеська археологиня Євгенія Редіна
Археологиня Євгенія Редіна. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі померла відома археологиня Євгенія Редіна. Вона багато років працювала у міському археологічному музеї. А також займалася польовими дослідженнями на півдні України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського археологічного музею.

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Євгенія Редіна навчалася в Одеському університеті імені Мечникова. В археологічному музеї вона очолювала сектор нумізматики і торевтики музею. Під її керівництвом відбувалися різноманітні наукові та виставкові  проєкти. Також Євгенія Редіна працювала на розкопках на місці давньогрецької колонії Ольвія, у Кошарах на Тилігулі, на Приморському бульварі в Одесі. 

"Складно описати глибину цієї втрати. Євгенія Федорівна була чудовим професіоналом і світлою та щирою людиною. Багато учасників її експедицій вважали її своєю археологічною мамою та своїм вчителем", — розповіли у музеї.     

Новини.LIVE висловлюють щирі співчуття рідним і близьким померлої.

Нагадаємо, пішов з життя видатний одеський спортсмен, тренер "Крижинки" Георгій Старков. Також не стало єпископа Броніслава Бернацького, який багато років очолював католицьку церкву в Одесі.

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