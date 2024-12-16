Умерла одесская археолог Евгения Редина

Археолог Евгения Редина. Фото: Facebook

В Одессе скончалась известная археолог Евгения Редина. Она много лет работала в городском археологическом музее. А также занималась полевыми исследованиями на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского археологического музея.

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Евгения Редина училась в Одесском университете имени Мечникова. В археологическом музее она возглавляла сектор нумизматики и торевтики музея. Под ее руководством проходили различные научные и выставочные проекты. Также Евгения Редина работала на раскопках на месте древнегреческой колонии Ольвия, в Кошарах на Тилигуле, на Приморском бульваре в Одессе.

"Сложно описать глубину этой потери. Евгения Федоровна была отличным профессионалом и светлым и искренним человеком. Многие участники ее экспедиций считали ее своей археологической мамой и своим учителем", — рассказали в музее.

Новини.LIVE выражают искренние соболезнования родным и близким умершей.

Напомним, ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен, тренер "Крижинки" Георгий Старков. Также не стало епископа Бронислава Бернацкого, много лет возглавлявшего католическую церковь в Одессе.