Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пішов у самоволку — на Одещині судили військового

Пішов у самоволку — на Одещині судили військового

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:31
Вирок солдату з Одещини за самовільне залишення частини
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

Військовослужбовець з Одещини самовільно залишив частину під час воєнного стану. Солдат перебував удома майже рік і не виходив на службу. На засіданні він повністю визнав провину та розповів про обставини втечі. Однак покарання уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Ізмаїльський міськрайонний суд розглянув справу військовослужбовця, який у листопаді 2023 року залишив свою частину в Одеській області. Чоловік пояснив, що поїхав додому через конфлікт із керівництвом, і перебував там майже рік, не виконуючи службових обов’язків. Він визнав провину та підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті.

Суд не досліджував докази, оскільки всі учасники погодилися з фактажем справи. Обвинуваченому зарахували щире каяття як пом’якшувальну обставину. Обтяжувальних факторів прокурор не навів.

Як покарали

Під час ухвалення вироку врахували, що солдат уже був засуджений за інший злочин, а нове правопорушення він учинив до набрання сили тим вироком. Тому покарання визначили за сукупністю злочинів. Суд призначив 5 років ув’язнення за самовільне залишення частини під час воєнного стану. За правилами складання строків остаточне покарання становить 5 років і 2 місяці. Час, відбутий за попереднім вироком, зарахують у загальний строк.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині покарали військового, який побив товариша. Також ми писали, солдат з Одещини проник у чужий будинок — за це отримав вирок.

Одеса Одеська область Новини Одеси покарання СЗЧ судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації