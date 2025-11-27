Вирок солдату з Одещини за самовільне залишення частини

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

Військовослужбовець з Одещини самовільно залишив частину під час воєнного стану. Солдат перебував удома майже рік і не виходив на службу. На засіданні він повністю визнав провину та розповів про обставини втечі. Однак покарання уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Ізмаїльський міськрайонний суд розглянув справу військовослужбовця, який у листопаді 2023 року залишив свою частину в Одеській області. Чоловік пояснив, що поїхав додому через конфлікт із керівництвом, і перебував там майже рік, не виконуючи службових обов’язків. Він визнав провину та підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті.

Суд не досліджував докази, оскільки всі учасники погодилися з фактажем справи. Обвинуваченому зарахували щире каяття як пом’якшувальну обставину. Обтяжувальних факторів прокурор не навів.

Як покарали

Під час ухвалення вироку врахували, що солдат уже був засуджений за інший злочин, а нове правопорушення він учинив до набрання сили тим вироком. Тому покарання визначили за сукупністю злочинів. Суд призначив 5 років ув’язнення за самовільне залишення частини під час воєнного стану. За правилами складання строків остаточне покарання становить 5 років і 2 місяці. Час, відбутий за попереднім вироком, зарахують у загальний строк.

