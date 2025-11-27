Приговор солдату из Одесской области за самовольное оставление части

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Военнослужащий из Одесской области самовольно оставил часть во время военного положения. Солдат находился дома почти год и не выходил на службу. На заседании он полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах побега. Однако наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Измаильский горрайонный суд рассмотрел дело военнослужащего, который в ноябре 2023 года оставил свою часть в Одесской области. Мужчина объяснил, что уехал домой из-за конфликта с руководством, и находился там почти год, не выполняя служебных обязанностей. Он признал вину и подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Суд не исследовал доказательства, поскольку все участники согласились с фактажем дела. Обвиняемому засчитали искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов прокурор не привел.

Как наказали

При вынесении приговора учли, что солдат уже был осужден за другое преступление, а новое правонарушение он совершил до вступления в силу того приговора. Поэтому наказание определили по совокупности преступлений. Суд назначил 5 лет заключения за самовольное оставление части во время военного положения. По правилам сложения сроков окончательное наказание составляет 5 лет и 2 месяца. Время, отбытое по предыдущему приговору, зачтут в общий срок.

