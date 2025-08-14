Відео
Головна Одеса Пішов з життя продюсер Одеської кіностудії — чим він запам'ятався

Пішов з життя продюсер Одеської кіностудії — чим він запам'ятався

Дата публікації: 14 серпня 2025 19:19
Помер продюсер Одеської кіностудії Дмитро Гроховський
Дмитро Гроховський. Фото: Максим Фірсенко

В Одесі попрощалися з кінопродюсером Дмитром Гроховським, який майже 20 років працював на Одеській кіностудії. Він брав участь у створенні таких фільмів як "Паперовий літак", "Життя вдалося" та "Сапери".

Про це повідомила журналістка Вікторія Колтунова усоцмережі.

Помер продюсер кіностудії

Інформації про причини смерті Дмитра Гроховського поки немає. Останні 18 років він працював продюсером на Одеській кіностудії. Був членом гільдії кінематографістів. Колеги згадують його як надзвичайно чесну, талановиту, та сміливу людину.

"Такого товариша, друга, співробітника, співавтора майбутніх проектів у мене не буде. У всіх нас не буде чудової людини, красивої, талановитої, педантично чесної, сміливої, захисника, справжньої, а не декларативного захисника культової Одеської кіностудії художніх фільмів уже не буде...",— пише Вікторія Колтунова.

Вікторія Колтунова також додала, незадовго до смерті Дмитро Гроховський зник зі зв'язку, а згодом повідомив що захворів. Через деякий час продюсер пішов з життя. 

None - фото 1
Повідомлення журналістки. Фото: скріншот поста у соцмережі

Чимало людей, які знали Дмитра Гроховського у шоці від втрати. Знайомі померлого зазначають, що у планах продюсера було зняти ще один фільм, однак вони вже не здійсняться.

Попрощалися із Дмитром Гроховським сьогодні в 11-й міській лікарні.

Фільми Дмитра Гроховського

У 2007 році Дмитро Гроховський взяв участь у створенні воєнної драми Василя та Бориса Щербакових "Сапери", де він зіграв роль другого плану. А у 2018-му році виступив як виконавчий продюсер комедійної стрічки Ігоря Шевченко "Життя вдалося".

Також Дмитро Гроховський продюсував драму Сергія Анашкіна "Паперовий літак" 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі попрощалися з героєм Оборіним. А також про смерть Руслана Боделана.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
