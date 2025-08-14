Умер продюсер Одесской киностудии Дмитрий Гроховский

Дмитрий Гроховский. Фото: Максим Фирсенко

В Одессе попрощались с кинопродюсером Дмитрием Гроховским, который почти 20 лет работал на Одесской киностудии. Он участвовал в создании таких фильмов как "Бумажный самолет", "Жизнь удалась" и "Саперы".

Об этом сообщила журналистка Виктория Колтунова в соцсети.

Информации о причинах смерти Дмитрия Гроховского пока нет. Последние 18 лет он работал продюсером на Одесской киностудии. Был членом гильдии кинематографистов. Коллеги вспоминают его как чрезвычайно честного, талантливого, и смелого человека.

"Такого товарища, друга, сотрудника, соавтора будущих проектов у меня не будет. У всех нас не будет замечательного человека, красивого, талантливого, педантично честного, смелого, защитника, настоящего, а не декларативного защитника культовой Одесской киностудии художественных фильмов уже не будет...",— пишет Виктория Колтунова.

Виктория Колтунова также добавила, незадолго до смерти Дмитрий Гроховский исчез со связи, а впоследствии сообщил, что заболел. Через некоторое время продюсер ушел из жизни.

Сообщение журналистки. Фото: скриншот поста в соцсети

Многие люди, которые знали Дмитрия Гроховского в шоке от потери. Знакомые умершего отмечают, что в планах продюсера было снять еще один фильм, однако они уже не осуществятся.

Простились с Дмитрием Гроховским сегодня в 11-й городской больнице.

Фильмы Дмитрия Гроховского

В 2007 году Дмитрий Гроховский принял участие в создании военной драмы Василия и Бориса Щербаковых "Саперы", где он сыграл роль второго плана. А в 2018-м году выступил как исполнительный продюсер комедийной ленты Игоря Шевченко "Жизнь удалась".

Также Дмитрий Гроховский продюсировал драму Сергея Анашкина "Бумажный самолет" 2019 года.

