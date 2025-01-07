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Пішов з життя знаменитий одеський шахіст

7 січня 2025 10:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Помер одеський шахіст Голубєв
Помер одеський шахіст Сергій Голубєв. Фото: odesskiye.info
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На 73-му році життя помер арбітр Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Сергій Голубєв. Він був не тільки видатним гравцем, але й організатором і дитячим тренером-вихователем.

Про це повідомили у Федерації шахів України

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Що відомо про шахіста

Сергій Голубєв почав займатися шахами ще у сьомому класі школи. Згодом став кандидатом у майстри спорту. Тривалий час він був віцепрезидентом та відповідальним секретарем Одеської обласної федерації шахів, а ФІДЕ надала йому найвищу кваліфікацію – міжнародний арбітр. Зокрема, Сергій Голубєв судив легендарний матч за звання чемпіона світу між Віктором Корчним та Анатолієм Карповим. Крім того, шахіст працював заступником директора спортивної школи. 

До останніх років Сергій Голубєв працював з дітьми та займався громадською діяльністю у Федерації шахів.

Новини.LIVE висловлюють щире співчуття рідним і близьким померлого. 

Нагадаємо, в Одесі помер легкоатлет і учасник Олімпійських ігор Сергій Олізаренко. Йому був 71 рік. Більшу частину свого життя він присвятив спорту й досяг значних успіхів. Також після важкої хвороби на 69-му році пішов з життя одеський тренер з фігурного катання на ковзанах Георгій Старков. Він понад двадцять років працював тренером-викладачем у школі "Крижинка".

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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