Умер одесский шахматист Голубев

Умер одесский шахматист Сергей Голубев. Фото: odesskiye.info

На 73-м году жизни скончался арбитр Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Сергей Голубев. Он был не только выдающимся игроком, но и организатором и детским тренером-воспитателем.

Об этом сообщили в Федерации шахмат Украины.

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Что известно о шахматисте

Сергей Голубев начал заниматься шахматами еще в седьмом классе школы. Впоследствии стал кандидатом в мастера спорта. Долгое время он был вице-президентом и ответственным секретарем Одесской областной федерации шахмат, а ФИДЕ предоставила ему высшую квалификацию — международный арбитр. В частности, Сергей Голубев судил легендарный матч за звание чемпиона мира между Виктором Корчным и Анатолием Карповым. Кроме того, шахматист работал заместителем директора спортивной школы.

До последних лет Сергей Голубев работал с детьми и занимался общественной деятельностью в Федерации шахмат.

Новини.LIVE выражают искренние соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, в Одессе умер легкоатлет и участник Олимпийских игр Сергей Олизаренко. Ему был 71 год. Большую часть своей жизни он посвятил спорту и достиг значительных успехов. Также после тяжелой болезни на 69-м году ушел из жизни одесский тренер по фигурному катанию на коньках Георгий Старков. Он более двадцати лет работал тренером-преподавателем в школе "Льдинка".